Muğla haberleri! Köyceğiz'de akaryakıt hırsızlığı şüphelisi şahıslar kaçamadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iş makinelerinden 600 litre mazot çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gelişim Mahallesi, Yangı Deresi içerisinde açıktan akaryakıt hırsızlığı yapıldığı tespit edildi. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş makinalarından 600 LT mazot hırsızlığı olayıyla ilgili, olayda kullanıldığı tespit edilen araç ve şüpheli şahıslar yapılan araştırmalar ve takip sonucu Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 AFU 816 plakalı araç içerisinde yakalandı. Yakalanan, şüpheliler G.Ç., M.Ç., A.P. ve M.K. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç ve M.Ç isimli şahıslar tutuklanırken, A.P ve M.K isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA