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Muğla haber | Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopteri düştü

3. Sayfa Haberleri

Muğla haber | Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopteri düştü

Muğla haberi: Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Marmaris Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler

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