Muğla haberleri! Datça'da 36 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Muğla 3. sayfa haberi... Datça ilçesi açıklarında denizden yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı. Datça ilçesi açıklarında denizden yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı. Datça açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan 3. Sayfa Haberler

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