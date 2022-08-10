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Muğla haberi! Seydikemer'de ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla haberi! Seydikemer'de ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 89 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı düzensiz göçmenlerin engellenmesi ile ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Dordurga Mahallesi Belceğiz Mevkisinde tekneyle Yunanistan adalarına düzensiz göçmen kaçırılacağı istihbaratını alan ekipler hareke geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 3 kamyonu durdurdu. Kamyon şoförlerinin ormanlık bir alana düzensiz göçmen bıraktıklarını itiraf etmeleri üzerine, şoförlerin söyledikleri bölgede arama yapan jandarma ekipleri toplamda 89 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eşen Jandarma Karakoluna getirilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer Jandarma Muğla 3. Sayfa Haberler

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