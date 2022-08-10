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Muğla haberi | Marmaris'te trafik ekipleri ticari taksi denetimlerine devam ediyor

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Muğla haberi | Marmaris'te trafik ekipleri ticari taksi denetimlerine devam ediyor

Muğla haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris İlçe Emniyeti Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine ticari taksilere yönelik başlattığı şok denetimlerini sürdürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris İlçe Emniyeti Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ekipleri gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine ticari taksilere yönelik başlattığı şok denetimlerini sürdürüyor.

Trafik ekipleri farklı saat ve noktalarda güzergah üzerinde seyir halinde olan ticari taksileri durdurarak taksimetre ve emniyet kemeri kontrolü yapıyorlar. 1 saat içerisinde 150 ticari taksiyi kontrol eden ekipler, 4 taksi şoförüne taksimetreyi açmamak, ön koltukta 11 yaşından küçük çocuk oturtmak ve emniyet kemerini takmamaktan işlem yapıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri denetim ve uygulamaların günün her saatinde ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini sürücülerin kurallara uyması gerekliliğini hatırlattı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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