Muğla haberi! Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Çırpı Kavşağında meydana geldi. Erol A. idaresindeki 07 Y 5047 plakalı otomobil ile Hakan İ. yönetimdeki 34 FIY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Erol A . idaresindeki otomobil ve araçta bulunan Yaşar S., Emine S., Nefes S.(4) ve Ümmügülsüm S. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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