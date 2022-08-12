Muğla haberi | Fethiye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesi D-400 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesi D-400 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Kargı Mahallesi'nde D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 48 ML 420 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevlerin motor bölümünü sarmasıyla otomobil bir anda alev topuna döndü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Muğla haberi | Fethiye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.