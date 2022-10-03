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Muğla haberi... Bodrum'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla haberi... Bodrum'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 3 farklı göçmen olayında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 3 farklı göçmen olayında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot ve ahşap tekne içerisindeki toplam 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Başka bir göçmen olayında ise Bodrum açıklarındaki bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 33 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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