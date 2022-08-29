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Muğla haberi... THK Üniversitesi eski rektörü Milas'ta yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla haberi... THK Üniversitesi eski rektörü Milas'ta yakalandı

Muğla 3. sayfa haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesnde hakkında yakalama kararı bulunan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban Milas'ta yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesnde hakkında yakalama kararı bulunan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban Milas'ta yakalandı.

THK Üniversitesi eski rektörü hakkında yürütülen soruşturma sonrası başkasına ait araç ile Ankara'dan Muğla'ya kadar gelen Ünsal Ban, burada Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ile yol kontrolünde yakalandı.

Muğla'dan deniz yolu ile yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine yapılan operasyon sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünsal Ban, Milas Emniyet Müdürlüğünde Akara Cumhuriyet Başsavcılığından gelecek talimat ile nereye gideceği kesinlik kazanacak. Ünsal Ban'ın Ankara'ya götürülmesi durumunda Milas-Bodrum Havalimanından Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Başsavcılığı Ünsal Ban Ankara Muğla 3. Sayfa Haberler

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