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Muğla haberleri | Seydikemer'de orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Muğla gelişmesine göre Seydikemer'de orman yangını Ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Seydikemer'de orman yangını

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bağlıağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter de sortileri ile çalışmalara havadan destek verdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

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