Muğla haber... Muğla jandarmasından yasadı dışı bahis denetimi

Muğla 3. sayfa haberi: Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla'nın 13 ilçesinde eş zamanlı 2 aşamalı 147 ekip ve 456 jandarma personelinin katılımı ile kumbara, tombala, oyun makinaları ve yasa dışı bahis uygulaması çerçevesinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla'nın 13 ilçesinde eş zamanlı 2 aşamalı 147 ekip ve 456 jandarma personelinin katılımı ile kumbara, tombala, oyun makinaları ve yasa dışı bahis uygulaması çerçevesinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada dernek, kooperatif, işyeri, iddia bayi, park, bahçe, sahil kenarı, mesire alanı ile umuma açık istirahat ve eğlence yeri olmak üzere toplam 570 yer kontrol edildi.

Bir işyeri hakkında kumar oynatmaktan adli ve idari işlem gerçekleştirilirken, iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 şahıs hakkında kabahatler Kanununa göre her birine ayrı ayrı Bin 819 TL olmak üzere toplam 10 bin 914 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca kumardan elde edildiği düşünülen bir miktar paraya da el konuldu.

Uygulamada 10 bin 232 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. - MUĞLA