Muğla haber: Muğla'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Muğla'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Bilgi doğrultusunda Seydikemer İlçe jandarma komutanlığı ekipleri otomobili takibe alarak Seydikemer - Antalya D-350 karayolu üzerinde yol kenarında aracı beklerken durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından araçtaki şahsın üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde arama köpeği "Zorlu" ile yapılan aramada; bir miktar elektronik cihaz (wifi kutusu) içerisinde bir miktar da şeffaf poşet içerisinde sarılı metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan E.K isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MUĞLA