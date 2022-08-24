Muğla haber | Muğla'da avlanması yasak olan 3 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi

Muğla'da 3 adet 170 kg ağırlığında kaçak yollardan girişi yapılan mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine İzmir Balık Halinden Muğla İli Fethiye İlçesi istikametine hareken eden araç ile yasaklı su ürünleri nakli yapıldığı bildirildi. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Aydın Polis Kontrol noktasında kolluk kuvvetleri ile ortak yapılan denetimde 3 adet 170 kg ağırlığına sahip Mavi Yüzgeçli Orkinos balığı ele geçirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) ilkeleri doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen özel izinlerle avlanabilen ve dönem itibarı ile istihsali yasaklı zamanda bulunan mavi yüzgeçli orkinosun Muğla'ya kaçak yollardan girişi yapıldığı ihbarını aldık. Kolluk kuvvetlerimizle birlikte ilgili birimlerimiz tarafından yaptığımız denetimde yasaklı olan söz konusu balıklara ait Su Ürünleri Nakil Belgesi ve Orkinos Yakalama Dokümanının (BCD) olmadığını tespit ettik. Buna göre 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 25. ve aynı kanunun 36. Maddesi (m) bendince ürünlere el konularak ilgili şahıslara 7 bin 429 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca mülkiyeti kamuya geçirilen balıkların veteriner hekimlerimiz tarafından yapılan organoleptik muayenesinde; orkinos et kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden birisi olan kanın akıtılması işleminin uygulanmadığı ve buna bağlı olarak mikrobiyolojik bozulma gözlemlendiğinden, insan tüketiminde kullanılması uygun görülmemiştir. Bu nedenle zapt edilen balıklar İl ve İlçe Müdürlüğümüz personelleri gözetiminde katı atık bertaraf tesisinde imha edilmiştir. Toplumun sağlığını korumak için işimizin başında olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Uygunsuz görülen herhangi bir durumda il veya bağlı bulundukları ilçe müdürlüklerimize ihbarda bulunmalarının önemini tekrar hatırlatmak isteriz" denildi. - MUĞLA