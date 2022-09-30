Muğla 3. sayfa haberleri... Milyonluk vurgun yapan kuyumcu Muğla'da yakayı ele verdi

Muğla 3. sayfa haberi... Milyonluk vurgun yapan kuyumcu Muğla'da yakayı ele verdi Ankara'da milyonluk vurgun yapan kuyumcu, Muğla'da yakalandı Geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara'da vatandaşlara altın satmayı vaat ederek milyonluk vurgun yapan ve firari olarak aranan kuyumcu E.E.

Milyonluk vurgun yapan kuyumcu Muğla'da yakayı ele verdi

Ankara'da milyonluk vurgun yapan kuyumcu, Muğla'da yakalandı

MUĞLA - Geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara'da vatandaşlara altın satmayı vaat ederek milyonluk vurgun yapan ve firari olarak aranan kuyumcu E.E. (43), Muğla'nın Marmaris ilçesinde yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakayı ele verdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara'da bir kuyumcunun milyonluk vurgun yaptığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Ankara'da kuyumculuk yapan 43 yaşındaki E.E. isimli bir şahıs vatandaşlara altın satacağını vaat ederek para topladı. Kuyumcu E.E. işyerine astığı "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısının ardından dolandırıldığını anlayan vatandaşlar kuyumcunun topladığı paraları alıp kaçtığını ileri sürdü. Konu ile ilgili yapılan şikayetin ardından E.E. hakkında firari olarak arama kararı çıkarıldı.

Şüphelinin Yunanistan'a kaçacağı istihbaratı üzerine yapılan soruşturma çerçevesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.E.'nin bir benzin istasyonunda görüldüğünü tespit etti. Yapılan çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından ekipler, 06 EE 242 plakalı otomobilin ve sürücüsü E.E.'nin nitelikli dolandırıcılık suçundan firari olarak arandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, bölgedeki alışveriş merkezleri, ana caddeler olmak üzere birçok noktada arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında şüpheli Armutalan Mahallesi'nde seyir halinde görülürken, aracın kaçmaması için yapılan teknik takibin ardından şüpheli E.E. Çıldır Mahallesi'nde önü kesilerek yakalandı. Gözaltına alınan E.E., ifadesi alınmak için emniyete götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan görüşmelerin ardından şüpheli E.E. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.