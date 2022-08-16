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Muğla haber | Milas'te FETÖ/PYD üyeliğinden aranması olan şahıs yakalandı

Muğla haber | Milas'te FETÖ/PYD üyeliğinden aranması olan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla 3. sayfa haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu için araması bulunan şahıs emniyet güçlerinin yapmış olduğu operasyon ile yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu için araması bulunan şahıs emniyet güçlerinin yapmış olduğu operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu ve tutuklama kararı bulunduğu iddiasıyla aranan şahsın saklandığı yeri tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahsı saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen T.A.'nın öğretmenlikten ihraç olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Muğla Milas 3. Sayfa Haberler

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