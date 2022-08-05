Muğla haber... Menteşe'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haber... Menteşe'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla haber... Menteşe'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'nın Menteşe İlçesinde devrilen traktörün altnda kalan Muharrem Soykan isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybettiKaza, akşam saatlerinde Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Yumaklı bölgesinde meydana geldi.

 - Güncelleme:

Muğla'nın Menteşe İlçesinde devrilen traktörün altnda kalan Muharrem Soykan isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Yumaklı bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Muharrem Soykan isimli vatandaşın hakimiyetindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Muharrem Soykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Soykan'ın cansız bedeni Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title