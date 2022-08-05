Muğla haber... Menteşe'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'nın Menteşe İlçesinde devrilen traktörün altnda kalan Muharrem Soykan isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybettiKaza, akşam saatlerinde Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Yumaklı bölgesinde meydana geldi. Muğla'nın Menteşe İlçesinde devrilen traktörün altnda kalan Muharrem Soykan isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti Kaza, akşam saatlerinde Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Yumaklı bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Muharrem Soykan isimli vatandaşın hakimiyetindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Muharrem Soykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Soykan'ın cansız bedeni Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muğla 3. Sayfa Haberler

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