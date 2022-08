Muğla haber! Marmaris ve Datça'da 126 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 126 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında çok sayıda can salı ve can sallarında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 Türk ise yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında da 3 can salı içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma gemisi gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisinde toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ve Datça'da gerçekleştirilen düzensiz göçmen faaliyetlerinde kurtarılan 126 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Türkiye'yi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. - MUĞLA