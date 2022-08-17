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Muğla haber | Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla haber | Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çiftlik Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu D.K.'nın kullandığı 206 PM 716 plakalı otomobil ile K.A. yönetimindeki 07 AKJ 676 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler D.K., K.A. ve yolcu konumunda bulunan A.K ve Nadezhda Shıshkına sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Rus uyruklu Nadezhda Shıshkına (59) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren diğer yaralılardan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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