Muğla haber | Dalaman'da narkotik operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

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Muğla haber | Dalaman'da narkotik operasyonunda 1 tutuklama

Muğla haber | Dalaman'da narkotik operasyonunda 1 tutuklama

Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri A.G. isimli şüphelinin Ortaca ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. İşlemiş olduğu suçlardan dolayı kaçak olduğu bilinen A.G. isimli şahsın yakalanmamak adına farklı adreslerde konakladığı bilgisine erişen Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri şahsın adresini tespit etmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Ayrıca farklı suçlardan aranması olduğu da tespit edilen şüpheli A.G. uzun bir süre yapılan teknik takibin ardından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şahsın konaklama yapmakta olduğu evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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