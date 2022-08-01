Muğla 3. sayfa: Bodrum'da müstakil ev alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla 3. sayfa: Bodrum'da müstakil ev alev alev yandı

Muğla 3. sayfa haberine göre Bodrum'da müstakil ev alev alev yandı Buzdolabından çıkan yangın evde büyük hasara yol açtı Muğla'nın Bodrum ilçesinde tek katlı müstakil ev, buzdolabından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

 - Güncelleme:

Bodrum'da müstakil ev alev alev yandı

Buzdolabından çıkan yangın evde büyük hasara yol açtı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tek katlı müstakil ev, buzdolabından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Farilya Mahallesi'nde tek katlı ikamette buzdolabından çıkan yangın, evin diğer bölümlerine sıçradı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri, alev alev yanan eve müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evin 3 odası tamamen yanarken, bir odası da duman ve ısıdan etkilenerek zarar gördü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

(HY-OD-CC-Y)

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title