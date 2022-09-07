Muğla haber: Bodrum'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Muğla 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyindeki 1 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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