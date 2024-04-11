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Muğla Fethiye'de Tekneden Düşen İngiliz Turist Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

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Muğla Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisinde tekneden düşen İngiliz Turist, karada araç ulaşımının olmadığı bölgeden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kelebekler Vadisine tekne ile gezmeye çıkan 49 yaşındaki İngiliz uyruklu turist Adrian C., tekneden düşmesi sonrası yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye karadan araç ulaşımının bulunmadığı bölgeye Sahil Güvenlik botu ile birlikte sağlık ekibi yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botuyla hastaya ulaşılırken, İngiliz turistin göğüs bölümünden darbe aldığı öğrenildi. Sahil Güvenlik botuna alınan İngiliz turist Adrian C. Ölüdeniz Sahil Güvenlik iskelesine hareket etti. Kıyıda bekleyen ambulans hastayı Fethiye'deki özel hastaneye sevk etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fethiye turist Muğla Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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