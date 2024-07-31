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Muğla Fethiye'de çöp kutusunda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Muğla Fethiye'de bulunan Küçük Samanlık Plajı'nda çöp konteynırlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla Fethiye yarımada bölgesi, Küçük Samanlık Plajı işletmesinde çöp kutusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Fethiye'nin Karakeçililer Mahallesi'nde bulunan Küçük Samanlık Plajı'nda bulunan çöp konteynırlarında yangın meydana geldi. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine orman ve polis ekipleri sevk edildi. Arazözle yangına müdahale eden ekipler kısmen ormana sıçrayan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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