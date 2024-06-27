Muğla Fethiye'de 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yapan botta yapılan aramada 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA