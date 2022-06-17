Muğla Emniyetinden Fahri Trafik Müfettişleri açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla Emniyetinden Fahri Trafik Müfettişleri açıklaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Muğla Emniyetinden Fahri Trafik Müfettişleri açıklaması

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitimlerini tamamlayan yeni fahri trafik müfettişlerinin görevlendirildiği açıklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitimlerini tamamlayan yeni fahri trafik müfettişlerinin görevlendirildiği açıklandı.

Fahri trafik müfettişlerinin sayısının belirtilmediği açıklamada, "İlimizde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitimlerini tamamlayan yeni fahri trafik müfettişleri görevlendirilmiştir. 'Trafiğin gizli gözleri' olan fahri trafik müfettişleri görev saati sınırlaması olmaksızın ülkenin her yerinde görevli ve yetkilidir. Caddede, sokakta, ilçede, kentte ve şehirlerarası yolda belki de bindiğiniz otobüsün yan koltuğunda bir fahri müfettişin sizinle yolcu olarak seyir edebileceği unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızın, trafik ekiplerinin ve KGYS üzerinden yapılan elektronik denetimlerin yanı sıra, Fahri Trafik Müfettişlerince de trafik ortamında denetlendikleri, Fahri Trafik Müfettişliği görevini üstlenen kişiler görevinin bilincinde, üstlendikleri görevlerini kişisel hırslarından uzak uygulamaktadırlar" denildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title