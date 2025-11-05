Muğla Emniyet Müdürü Basın Mensuplarıyla Buluştu

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla'ya gelişinin ardından yaklaşık bir buçuk ay sonra, il ve ilçe merkezlerindeki basın mensuplarıyla bir tanışma programında bir araya geldi. Müdür Karadeniz, düzenlenen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada, Muğla'da yapılacak hizmetlerin basınla iş birliği içinde yürütüleceğinin altını çizdi ve basın mensuplarına davetlerine icabet ettikleri için teşekkür etti.

Muğla'nın Türkiye'nin 30 büyük ilinden biri olduğunu ancak yaz döneminde ilk 7-10 il arasına girdiğini belirten Karadeniz, kış ve yaz dönemleri için farklı güvenlik tedbirleri alacaklarını ifade etti.

Resmi ekip sayısında artış olduğunu dile getiren Karadeniz, "Göreve geldiği günden itibaren il genelinde sahadaki resmi ekip sayısındaki eksikliği fark ettiklerini ve bu durumu gidermek için ciddi bir artış yaptıklarını belirtti. İç birimlerdeki personelin büyük bir kısmını yeniden değerlendirerek halka daha hızlı hizmet verebilmeleri adına sahaya sürdük. Ekiplerin olaylara daha hızlı müdahale etmesi amacıyla araçlara GPRS taktık ve dijital harita üzerinden merkezden nokta atışı yönlendirme sistemini başlattık. Bu uygulamanın şimdiden iyi sonuçlar verdi. Tüm ilçe emniyet amirleriyle Marmaris'te ilk toplantıyı yaptık, önümüzdeki günlerde Fethiye'de de yapacağız" dedi.

Müdür Karadeniz, meslek hayatının uzun yıllar aktivite ile geçtiğini ve Silahlı Kuvvetler ile Jandarma ile sürekli beraber çalıştığını belirterek, Muğla'da da yeni gelen Jandarma Komutanı ile kolluk kuvveti olarak beraber çalışacaklarını dile getirdi. Karadeniz, "Bizim ve Jandarma'nın sayısı Muğla'nın güvenlik sayısı olarak düşünüyoruz. Ayrı gayrı bir şeyimiz yok" diyerek iş birliğine dikkat çekti.

Emniyet verilerinde iyi gelişmeler olduğunu kaydeden Karadeniz, sahadaki olaylara hızlı reaksiyon gösteren bir ekiple çalışarak hem olay sayılarında azalma hem de olaylara müdahale hızında iyi neticeler alacaklarını düşündüğünü belirtti. Turizm sezonu için de iyi bir sezon geçirilmesi adına tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Müdür Karadeniz, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde görev yapmış birçok deneyimli personelin Muğla'da görev yaptığını ve onların performansından üst düzeyde faydalanacaklarını söyledi. Basın mensuplarına hitaben, "İstediğiniz zaman kapımız sizlere açık. Gelip hem taleplerinizi hem de değerlendirmelerinizi sizlerden almak isteriz" dedi.

Karadeniz, son olarak, Muğla'nın güvenlik açısından sorunu olmayan bir il olduğunu, vatandaşın da polise ve askere bakış açısının çok olumlu olduğunu gözlemlediğini belirterek, tüm enerjilerini ve zamanlarını halkın hizmetine adayacaklarını sözlerine ekledi. - MUĞLA