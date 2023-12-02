Muğla-Denizli Karayolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla-Denizli karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın yaşandığı yer ve plakalı motosiklet bilgileri de haberde yer aldı.

Muğla- Denizli karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Muğla-Denizli karayolu Yaylasöğüt Mahallesi Tokuç mevkiinde akşam saatlerinde 34 DLE 407 plakalı motosiklet sürücüsü A.K direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası 112 ambulans ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk dildi.

Motosiklet sürücüsü A.K hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - MUĞLA