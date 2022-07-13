Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi - Haberler

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Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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