Muğla'dan Dönüşte Öğrencilere Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Muğla'dan Ankara ve Eskişehir gezisine katılan lise öğrencileri, dönüş yolunda Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 28 öğrencinin rahatsızlandığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Muğla'da lise öğrencileri, Ankara ve Eskişehir gezisinden dönüş yolunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kütahya'da hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, iki otobüsle yaklaşık 28 öğrenci Ankara ve Eskişehir gezisine katılmak üzere Muğla'dan yola çıktı. Gezi programının ardından dönüş yoluna geçen öğrenciler, Eskişehir'de verilen yemek molasında pizza ve tavuk sote yedi. Kütahya yakınlarına geldiklerinde bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine öğretmenler durumu fark ederek otobüsleri Kütahya Şehir Hastanesi'ne yönlendirdi. Hastaneye getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı. İlk belirlemelere göre 28 öğrencinin rahatsızlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, öğrenciler ve öğretmenlerin ifadelerine başvuruldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
