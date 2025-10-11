Haberler

Muğla'daki Trafik Kazasında Ağır Yaralı Çamoğlu Hayatını Kaybetti

Muğla'daki Trafik Kazasında Ağır Yaralı Çamoğlu Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Orçun Çamoğlu, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada 4 kişi yaralanmış, durumu ağır olan Çamoğlu hastanede iki hafta süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Orçun Çamoğlu, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yılanlı Yolu üzeri Devetaşı mevkiinde 48 KN 141 ve 48 AR 471 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralanmış, içlerinden biri uçuruma yuvarlanmıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Orçun Çamoğlu, hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastanade yapılan tüm müdahalelere rağmen Çamoğlu, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
