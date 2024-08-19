Muğla'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçesinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirdi. Gece boyunca da alevlerle savaşan ekiplerin yangının ikinci gününde de yoğun çalışmaları sonucu sevindirici geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Muğla'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA