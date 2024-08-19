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Muğla'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, ekipler rüzgarın da etkisi ile zaman zaman yaşanan alevlenmeler ve parlamalara anında müdahale ederek alevlerin yeniden yükselmesini engelliyor.

Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, ekipler rüzgarın da etkisi ile zaman zaman yaşanan alevlenmeler ve parlamalara anında müdahale ederek alevlerin yeniden yükselmesini engelliyor.

Yeniköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle alevlerin yayılması büyük ölçüde durduruldu. Yangına müdahalede yangın söndürme uçakları ve helikopterleri etkin bir rol oynadı. Bölgede rüzgarın etkisiyle zaman zaman meydana gelen alevlenmeler ve parlamalara ekipler hızla müdahale ederek alevlerin yeniden yükselmesini engellerken, bir yandan da yanan alanlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenme riskinin ortadan kaldırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını 3-sayfa Dünya Ula Çevre Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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