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Muğla'da Ziraat Alanında Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

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Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda arazöz, helikopter ve yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda arazöz ile helikopter ve yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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