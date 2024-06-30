Muğla'da Ziraat Alanında Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda arazöz ile helikopter ve yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - MUĞLA