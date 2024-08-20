Muğla'da Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen ile birlikte 19 çocuk kurtarıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen ile birlikte 19 çocuk kurtarıldı.
Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 18 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) kurtarılmıştır. - MUĞLA