Muğla'da Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2'si çocuk toplam 25 düzensiz göçmen kurtarılırken, Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA