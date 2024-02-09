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Muğla'da Yunanistan'a yasa dışı geçiş denemesi: 31 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Muğla Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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