Muğla'da Yunanistan'a yasa dışı geçiş denemesi: 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 15'i çocuklardan oluşuyor. - MUĞLA