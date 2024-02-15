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Muğla'da Yunanistan'a yasa dışı geçiş denemesi: 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 15 çocuk bulunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 15'i çocuklardan oluşuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Fethiye Muğla Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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