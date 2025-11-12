Haberler

Muğla'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 13 Yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Menteşe ilçesinde, Marmaris yolu üzerindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana gelen kazada, 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hemen kazazedelere müdahalede bulundu. Araçta sıkışan bir yolcu UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 13 kişi ayakta tedavi edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
