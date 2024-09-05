Muğla'da Yıldırım Yangınları Artıyor

Muğla'da Eylül ayının başından bu yana Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı ile birlikte yıldırım yangınlarında da artış yaşandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında Eylül ayıyla birlikte başlayan gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bölgede birçok yıldırım yangını çıkmasına neden oldu. 1-5 Eylül tarihleri arasında 50 adet yıldırım yangını meydana geldi.

Yangınlar yer ekiplerinin ve yer ekiplerinin ulaşamadığı noktalarda hava araçlarının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınlar sonucu yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. - MUĞLA