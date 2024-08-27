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Muğla'da Yıldırım Kaynaklı Yangınlar Kontrol Altına Alındı

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Muğla bölgesinde akşam saatlerinde Yatağan bölgesinde ve Göktepe mevkiinde yaşanan kısa süreli yağmur geçişlerinde yıldırım kaynaklı yangınlar çıktı. Yatağan bölgesinde çıkan yangınlar ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla bölgesinde akşam saatlerinde Yatağan bölgesinde ve Göktepe mevkiinde yaşanan kısa süreli yağmur geçişlerinde yıldırım kaynaklı yangınlar çıktı.

Yatağan bölgesinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları ekiplerin zamanında ve hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yatağan Gevenes bölgesinde 2, Kafaca Kaplancık Ramada bölgesinde 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet yıldırım kaynaklı yangın çıktı.

Çıkan yangınlara havadan 4 helikopter müdahale etti. Orman arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangınlarda yanan sahalarda ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Yatağan 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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