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Muğla'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangınları

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Muğla'nın Ula, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların ardından yıldırım kaynaklı orman yangınları meydana geldi. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Ula, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların ardından yıldırım kaynaklı orman yangınları meydana geldi. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Köyceğiz'in Sultaniye Mahallesi, Marmaris'in Balan Dağı mevkii ile Ula'nın Çörüş Mahallesi'nde yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etkili olan yağışlar sebebiyle yıldırım düşmeleri yaşandı. Ormanlık alanlara düşen yıldırımlar sonucunda orman yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, oluşan küçük çaplı yangınlara müdahale etti. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Meteorolojik verilere göre yer yer etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın, gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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