Muğla'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli Karayolu üzerinde yıldırım kaynaklı başlayan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Öğle saatlerinde yapılan yangın ihbarı sonrası Menteşe ilçesi Yaraş bölgesinde başlayan yangın sahasına hava ve yer ekipleri sevk edildi. Yıldırım kaynaklı başlayan orman yangınına ekiplerin zamanında müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü. Bölgede bulunan yer ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA