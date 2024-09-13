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Muğla'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Denizli Karayolu üzerinde başlayan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sahasına hava ve yer ekipleri sevk edildi ve yangın büyümeden söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli Karayolu üzerinde yıldırım kaynaklı başlayan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Öğle saatlerinde yapılan yangın ihbarı sonrası Menteşe ilçesi Yaraş bölgesinde başlayan yangın sahasına hava ve yer ekipleri sevk edildi. Yıldırım kaynaklı başlayan orman yangınına ekiplerin zamanında müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü. Bölgede bulunan yer ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Acil Durum 3-sayfa Denizli Menteşe Güncel Yaşam

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