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Muğla'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 4-13 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk alanında 30 adet yıldırım yangınının çıktığını açıkladı.

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı yangın çıktı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Milas ilçesinde ve Köyceğiz ilçesinde meydana gelen yıldırım kaynaklı yangınlara ekipler hızla müdahale etti. Yangınlar büyümeden söndürüldü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 4-13 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk alanında 30 adet yıldırım yangınının çıktığını açıkladı. Özellikle karadan ulaşımın zor olduğu ya da ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yıldırım yangınları, hava araçlarının müdahaleleriyle söndürüldüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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