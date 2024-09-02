Muğla'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Seki Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir çobana ait olan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Seydikemer Seki Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Çınar ağacının altında bulunan Kadir Kör'e ait ağılda 60 küçükbaş hayvandan 22'si koyun ve 8'i keçi olmak üzere 30'u yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Hayvanlar bulunduğu yerden alınıp açılan çukura gömüldü. - MUĞLA