Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Muğla'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Muğla'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl öncesinde sahte içki piyasasına sürülmesini önlemek için düzenlediği operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesinde piyasaya sahte içki sürülmesini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Marmaris ilçesinde yaşayan B.Y.'nin sahte içki üretimi ve dağıtımı yapacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Marmaris Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Çıldır Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelinin minibüsünde yapılan aramada 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Etil alkolleri İzmir'den getirdiği öğrenilen B.Y., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, yılbaşı öncesinde sahte içki kullanımına bağlı zehirlenme vakalarının önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Vatandaşların sahte içkiye karşı dikkatli olması gerektiği ve şüpheli durumlarda yetkililere ihbarda bulunmaları istendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
img

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız
img

Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım
Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı peş peşe paylaşımlar
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldızın kalemini kırdı
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak
Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı
Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Bikini paylaşımına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 23 Aralık hangi burç? Oğlak burcunun özellikleri nelerdir? 23 Aralık burcu yükseleni nasıl öğrenilir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.