Muğla'da Yılbaşı Denetiminde 65 Sürücüye 284 Bin 202 TL Cezai İşlem Uygulandı

Muğla'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yapılan yol kontrolünde 403 araç sorgulanırken, 65 sürücü ve araca 284 bin 202 TL para cezası uygulandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yılbaşı denetimi çerçevesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve diğer birimlere ait ekiplerin yapmış oldukları denetimde 403 araç sorguladı. 65 sürücü ve araca 284 bin 202 TL para cezasının uygulandığı denetimde 13 şahsa ehliyetsiz araba kullanma, 14 otomobile muayene eksikliği, 1 kişiye aracını amacının dışında kullanma, 2 şahsa sigortasız araç kullanma, 3 şahsa araçlarda ruhsatta bulunması gerekenler dışında hususları takmak eklemek, 1 şahsa sürücü belgesini yanında bulundurmamak, 16 şahsa alkollü araç kullanmak, 1 şahsa yaya geçitlerinden geçen yayalara yol vermemek, 1 şahsa teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, 1 şahsa görüşü engelleyecek ve ya çevredekilere rahatsızlık verecek araçları kullanmak, 2 şahsa ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak, 1 şahsa cep telefonu kullanmak, 1 şahsa gerekli sayıda plaka takmamak, 1 şahsa araçta teknik değişiklik yapmak, 2 şahsa ters yönde araç kullanma, 1 şahsa kask takmamak, 2 şahsa dur ikazına uymamak, 1 şahsa tehlikeli araç kullanmak, 1 şahsa sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, 1 şahsa kaza yerini terk etmek, 1 şahsa tehlikeli şerit değiştirmek, 1 şahsa trafik işaret levhalarına uymamak suçundan ceza yazıldı. Öte yandan denetim çerçevesinde 5 araç da trafikten men edildi. - MUĞLA