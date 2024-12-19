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Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Sahte Alkol Operasyonu

Muğla'da Yeni Yıl Öncesi Sahte Alkol Operasyonu
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Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı için sahte alkol satışına hazırlanan şahıslara operasyon düzenleyerek kaçak alkol ele geçirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeni yıl öncesi Köyceğiz ilçesinde sahte alkol operasyonu düzenlendi.

Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden A.K.,B.H. ve İ.B. isimli şahısların ikametlerinde kaçak alkol olduğu ve yılbaşı münasebetiyle satış yapacakları bilgisinin alınması üzerine Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 20 litre el yapımı rakı, 1 litre el yapımı viski, 15 litre etil alkol, 20 litre sığla yağı, 3 kilogram sığla ağacı posası, 64 adet rakı anason aroması, 200 adet rakı kapağı bilyesi ve 28 adet boş alkol şişesi ele geçirildi.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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