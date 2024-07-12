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Muğla'da Yelkenli Teknede 81 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden bir yelkenli tekne içerisinde 81 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden Yelkenli tekne içinde 81 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne durduruldu. Teknede yapılan aramada, 81 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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