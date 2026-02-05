Haberler

Menteşe'de otomobil yaya çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü önü Orhaniye Mahallesi 14 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza bugün 48 DF 004 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreliğine dururken, İsmet Çatak Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
