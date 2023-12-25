Muğla'da Yaya Kazası: Bir Vatandaş Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza saat 12.40 sularında Muğla'nın Menteşe ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi istikametine sol şeritte seyir halinde olan sürücü H.T. sevk ve idaresindeki 48 NA 746 plakalı otomobil seyir halinde iken yolun karşısına geçmekte olan B.G. isimli yayaya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza 'da yaralanan B.G isimli şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. B.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA